Двоих наркокурьеров задержали в Гомеле

Как было установлено, напарники были оптово-розничными курьерами наркомаркета. «Сотрудники» интернет-магазина по продаже психотропов фасовали «товар» на мелкие партии. Затем распространяли их через закладки на территории областного центра. Фигуранты успели поработать на наркомаркет около двух недель", — рассказал начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.
Всего изъято свыше 1 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Психотроп был обнаружен при напарниках, в тайниках и по месту жительства.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее девушка уже была судима за аналогичное преступление. −0-