Двоих наркокурьеров задержали в Гомеле

Как было установлено, напарники были оптово-розничными курьерами наркомаркета. «Сотрудники» интернет-магазина по продаже психотропов фасовали «товар» на мелкие партии. Затем распространяли их через закладки на территории областного центра. Фигуранты успели поработать на наркомаркет около двух недель", — рассказал начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.