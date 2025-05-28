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Двоих наркокурьеров задержали в Гомеле

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Железнодорожного РОВД облцентра задержали с поличным местных жителей: 26-летнюю девушку и 29-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как было установлено, напарники были оптово-розничными курьерами наркомаркета. «Сотрудники» интернет-магазина по продаже психотропов фасовали «товар» на мелкие партии. Затем распространяли их через закладки на территории областного центра. Фигуранты успели поработать на наркомаркет около двух недель", — рассказал начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.

Всего изъято свыше 1 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Психотроп был обнаружен при напарниках, в тайниках и по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее девушка уже была судима за аналогичное преступление. −0-