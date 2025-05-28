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Автокран раздавил «четырнадцатую» в Центральном районе Тольятти 28 мая

Авария произошла в среду утром. Водитель отечественной легковушки погиб.

Авария произошла в среду утром. Водитель отечественной легковушки погиб. Подробностями поделились представители регионального главка.

64-летний водитель спецтранспорта ехал с улицы Ларина в сторону Обводного шоссе. На Новозаводской пошел на обгон и выбрался на «встречку». Далее врезался в «четырнадцатую», раздавил ее и опрокинулся.

Владелец второго авто погиб на месте утреннего происшествия. Полицейские продолжают выяснять детали произошедшего. А до этого в Самаре в ДТП с тремя машинами пострадали четыре человека.

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