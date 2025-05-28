Подросткам, погибшим при нападении в Байкальске, было от 13 до 16 лет

Трагедия произошла минувшей ночью в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Компания подростков праздновала там чей-то день рождения. Один из молодых людей напал на приятелей с ножом. Четыре подростка скончались на месте, еще четверо получили ранения. Их доставили в больницу. Предполагаемый преступник после нападения поджег дом и сам погиб в результате пожара.