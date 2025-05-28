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Подросткам, погибшим при нападении в Байкальске, было от 13 до 16 лет

Убийство произошло минувшей ночью в частном доме в СНТ «Горный Байкал».

Источник: Аргументы и факты

Подросткам, убитым приятелем во время вечеринки в Байкальске, было от 13 до 16 лет, возраст самого нападавщего — 17 лет. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

Трагедия произошла минувшей ночью в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Компания подростков праздновала там чей-то день рождения. Один из молодых людей напал на приятелей с ножом. Четыре подростка скончались на месте, еще четверо получили ранения. Их доставили в больницу. Предполагаемый преступник после нападения поджег дом и сам погиб в результате пожара.

Ранее СК опубликовал видео с места происшествия. Мотивом убийства четырёх подростков, предположительно, могла быть ревность.

Инцидент прокомментировал глава Байкальска Василий Темгеневский. Он отметил, что убийство детей произошло на фоне распития спиртных напитков.