Смертельный пожар произошел ночью в дачном товариществе в Батайске

По данным спасателей, пламя полыхало в 1 проезде, 15 Б. За час, с 19:49 до 20:45, выгорело 60 кв. метров. На месте происшествия от МЧС работали девять человек на двух единицах техники. При пожаре погибла 56-летняя женщина. Предварительно, пламя разгорелось из-за неосторожного обращения с огнем.