Смертельный пожар произошел ночью в дачном товариществе в Батайске

В Батайске, на территории дачного товарищества «Весна», произошел смертельный пожар, он случился в ночь на 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным спасателей, пламя полыхало в 1 проезде, 15 Б. За час, с 19:49 до 20:45, выгорело 60 кв. метров. На месте происшествия от МЧС работали девять человек на двух единицах техники. При пожаре погибла 56-летняя женщина. Предварительно, пламя разгорелось из-за неосторожного обращения с огнем.
Добавим, еще одна гибель при пожаре случилась в хуторе Керчик-Савров, там 67-летний мужчина скончался после того, как загорелась пристройка частного дома. Огнем было охвачено 13 кв. метров. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники.
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