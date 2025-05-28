Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото подростка, который, возможно, убил сверстников под Иркутском

В Байкальске расследуется дело об убийстве группы подростков.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились фотографии подростка, который, предположительно, убил своих сверстников в Байкальске Иркутской области.

17-летний молодой человек сам выкладывал в соцсетях снимки с вечеринок, где присутствовал алкоголь. На праздновании дня рождения, где случилась трагедия, спиртное тоже было, сообщал глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

Кроме фото предполагаемого подозреваемого, в Интернете распространяют фото погибших и пострадавших. Отмечается, что самый младший из погибших учился в седьмом классе.

Напомним, ночью 28 мая в СНТ «Горный Байкал» во время празднования дня рождения один из участников компании напал на других с ножом. После нападения он поджег дом. В результате происшествия погибли пятеро несовершеннолетних, включая нападавшего.

Появлялась информация о том, что мотивом нападения могла стать ревность.

В городе объявлен трехдневный траур.