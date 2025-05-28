Самолет Астана — Москва экстренно приземлился в уфимском аэропорту

В Уфе произошла вынужденная посадка самолета, следовавшего по маршруту Астана — Москва. Борт экстренно приземлился в столице Башкирии из-за ограничений, введенных Росавиацией для аэропортов центрального региона страны.
Известно, что воздушное судно временно приземлилось на запасной взлетно-посадочной полосе уфимского аэропорта и в настоящее время готовится вылететь в аэропорт Шереметьево.
Также был отменен регулярный рейс Уфа — Москва из-за атаки дронов на столицу. По расписанию он должен был отправиться в 12:15 по местному времени.
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