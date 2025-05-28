Появились подробности об участниках трагедии с подростками в Байкальске

ИРКУТСК, 28 мая — РИА Новости. Подозреваемому в убийстве подростков в Байкальске — 17 лет, остальные в компании были младше него — от 13 до 16 лет, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Иркутской области.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ «Горный Байкал» группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск.
«Погибли: девушка 16 лет, три юноши от 13 до 14 лет, подозреваемый — 17 лет. Всего пять человек. Пострадали две девушки 14 и 15 лет, два юноши — 14, 15 лет», — сообщил собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора.