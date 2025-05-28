Председатель СКР контролирует уголовное дело об убийстве подростков в Байкальске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве четверых подростков в Байкальске Иркутской области. Напомним, трагедия произошла ночью 28 мая 2025 года во время празднования дня рождения. Один из гостей, 17-летний парень, схватил нож и начал махать им без разбору. В итоге погибли четыре человека, еще четверо школьников получили травмы — сейчас их доставили в Иркутскую областную детскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.