Председатель СКР контролирует уголовное дело об убийстве подростков в Байкальске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве четверых подростков в Байкальске Иркутской области. Напомним, трагедия произошла ночью 28 мая 2025 года во время празднования дня рождения. Один из гостей, 17-летний парень, схватил нож и начал махать им без разбору. В итоге погибли четыре человека, еще четверо школьников получили травмы — сейчас их доставили в Иркутскую областную детскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Как сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации, погибшим было от 13 до 16 лет, пострадавшим — от 14 до 15 лет. Сейчас Следком и прокуратура разбираются в обстоятельствах произошедшего, власти региона обещают оказать семьям пострадавших и погибших всестороннюю поддержку.
— Главой ведомства А. И. Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Иркутской области А. В. Ситникову доложить об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, ход и результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в Информационном центре СК России.
В это время корреспондент КП-Иркутск рассказала, что известно о подростке, который устроил массовую резню.