Волгоградка за 10 лет незаконно получила 1,5 млн рублей пенсии

По версии следствия, в 2014 году обвиняемая вступила в сговор с неизвестным лицом и с его помощью, несмотря на отсутствие медицинских оснований для этого, незаконно оформила себе вторую группу инвалидности, после чего регулярно продлевала свой статус, представляя поддельные документы в соответствующие органы.