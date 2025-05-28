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Волгоградка за 10 лет незаконно получила 1,5 млн рублей пенсии

В Волгограде завершено расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством в сфере социальных выплат. Сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей.

Как рассказали в СУ СК РФ по Волгоградской области, следственный отдел по Центральному району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы.

Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2014 году обвиняемая вступила в сговор с неизвестным лицом и с его помощью, несмотря на отсутствие медицинских оснований для этого, незаконно оформила себе вторую группу инвалидности, после чего регулярно продлевала свой статус, представляя поддельные документы в соответствующие органы.

Таким образом, получая незаконно в течение 10 лет страховую пенсию, а также ежемесячные и единовременные выплаты, предусмотренные законодательством, жительница Волгограда причинила государству ущерб на более 1,5 млн рублей.

Благодаря действиям регионального СУ СК России причиненный ущерб женщина возместила на этапе расследования.

В настоящее время уголовное дело в отношении волгоградки готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.