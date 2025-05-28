Следком возбудил уголовное дело из-за отключения воды на Бору

Поводом для реакции главы СК стало обращение местных жителей, опубликованное в социальной сети. В нем граждане рассказали о систематических отключениях водоснабжения без предварительного уведомления, а также о других проблемах, касающихся качества жизни в городе. Среди прочего, авторы обращения указали на спорную стройку школы вблизи водоема. По их словам, доступ к водному объекту оказался перекрыт в связи с проведением строительных работ, которые, как утверждается, начались без соблюдения необходимых норм.