В Уфе лось попал под колеса автомобиля

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения подобных ДТП водитель не должен оставлять место аварии. Это будет нарушением правил дорожного движения. Даже если водитель не признан виновным, обязанность возмещения ущерба сохраняется. Если автомобиль застрахован полисом ОСАГО, компенсация вреда окружающей среде производится страховщиком. Когда автогражданская ответственность не застрахована, расходы покрываются владельцем транспорта самостоятельно.