В ведомстве напомнили, что в случае возникновения подобных ДТП водитель не должен оставлять место аварии. Это будет нарушением правил дорожного движения. Даже если водитель не признан виновным, обязанность возмещения ущерба сохраняется. Если автомобиль застрахован полисом ОСАГО, компенсация вреда окружающей среде производится страховщиком. Когда автогражданская ответственность не застрахована, расходы покрываются владельцем транспорта самостоятельно.
В Уфе лось попал под колеса автомобиля
На днях в Орджоникидзевском районе Уфы на трассе Уфа — Черкассы произошло ДТП с участием дикого животного. Под колеса Hyundai Solaris попал лось. Машина серьезно повреждена, а лось погиб. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии.