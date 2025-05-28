Глава Байкальска обратился к жителям после гибели пяти подростков

В видеообращении он сказал, что в городе произошел трагический случай, погибли пять несовершеннолетних.
Темгеневский отметил, что ЧП произошло во время празднования дня рождения одного из учащихся.
«Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый», — сказал глава администрации.
В Байкальске объявлен трехдневный траур.
Погибшим было от 13 до 16 лет. Нападавшему — 17 лет. Он поджег дом, когда увидел полицейских, и погиб в результате пожара.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.