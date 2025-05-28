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Глава Байкальска обратился к жителям после гибели пяти подростков

Убийство подростков в Байкальске Иркутской области произошло после употребления спиртного на дне рождения. Об этом заявил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.

В видеообращении он сказал, что в городе произошел трагический случай, погибли пять несовершеннолетних.

Темгеневский отметил, что ЧП произошло во время празднования дня рождения одного из учащихся.

«Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление. Есть подозреваемый», — сказал глава администрации.

В Байкальске объявлен трехдневный траур.

Погибшим было от 13 до 16 лет. Нападавшему — 17 лет. Он поджег дом, когда увидел полицейских, и погиб в результате пожара.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.