В Самаре устраняют утечку холодной воды на трубе в 500 мм на улице Гастелло, 43

В Самаре произошла утечка на одной из труб, через которую подается холодная вода. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.
Как стало известно, поломка произошла на трубе по улице Гастелло, 43А.
Сейчас несколько домов находятся без холодного водоснабжения. Исключениями стали социально-значимые объекты.
Ожидается, что воду вернут в дома вечером 28 мая.
Ранее мы писали о том, что в Куйбышевском районе Самары чинят поломку на канализационном коллекторе.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!