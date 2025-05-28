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В Самаре устраняют утечку холодной воды на трубе в 500 мм на улице Гастелло, 43

В Самаре произошла утечка на одной из труб, через которую подается холодная вода.

В Самаре произошла утечка на одной из труб, через которую подается холодная вода. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.

Как стало известно, поломка произошла на трубе по улице Гастелло, 43А.

Сейчас несколько домов находятся без холодного водоснабжения. Исключениями стали социально-значимые объекты.

Ожидается, что воду вернут в дома вечером 28 мая.

Ранее мы писали о том, что в Куйбышевском районе Самары чинят поломку на канализационном коллекторе.

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