Эвакуатор на скорости влетел в дом в Горячем Ключе — водитель погиб

По предварительным данным, машина внезапно пробила ограждение и на полном ходу въехала в частное домовладение. На место оперативно прибыли экстренные службы, однако 39-летний водитель оказался зажат в кабине и погиб до приезда медиков.
Очевидцы утверждают, что эвакуатор мчался на высокой скорости. Причины происшествия выясняются — рассматриваются версии от отказа тормозов до потери управления.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 27 мая в Красноармейском районе в ДТП с двумя иномарками погиб житель Краснодара.