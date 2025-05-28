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Эвакуатор на скорости влетел в дом в Горячем Ключе — водитель погиб

В Горячем Ключе произошла трагедия — эвакуатор врезался в жилой дом. Все случилось вечером 27 мая на улице Крупской.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, машина внезапно пробила ограждение и на полном ходу въехала в частное домовладение. На место оперативно прибыли экстренные службы, однако 39-летний водитель оказался зажат в кабине и погиб до приезда медиков.

Очевидцы утверждают, что эвакуатор мчался на высокой скорости. Причины происшествия выясняются — рассматриваются версии от отказа тормозов до потери управления.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 27 мая в Красноармейском районе в ДТП с двумя иномарками погиб житель Краснодара.