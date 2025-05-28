Пожар вспыхнул при проведении сварочных работ в воронежском селе: есть пострадавший

Пожар на улице Орджоникидзе обозначенного населенного пункта произошел накануне днем, 27 мая. Звонок в экстренные службы поступил в 12.23. На место незамедлительно были направлены спасатели. Надворная постройка в результате возгорания была уничтожена полностью, частично поврежден и жилой дом. Ликвидировать огонь удалось к 13.33.В тушении были задействованы десять человек, привлекалось три единицы специальной техники.