Пожар на улице Орджоникидзе обозначенного населенного пункта произошел накануне днем, 27 мая. Звонок в экстренные службы поступил в 12.23. На место незамедлительно были направлены спасатели. Надворная постройка в результате возгорания была уничтожена полностью, частично поврежден и жилой дом. Ликвидировать огонь удалось к 13.33.В тушении были задействованы десять человек, привлекалось три единицы специальной техники.
Пожар вспыхнул при проведении сварочных работ в воронежском селе: есть пострадавший
78-летний пенсионер пострадал в результате пожара на территории частного домовладения. ЧП произошло в селе Лозовое. Пожилой мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался, сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС. Согласно предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.