После ДТП в тоннеле на Тулака в Волгограде пикап заехал на бордюр

Вчера, 27 мая, в Волгограде произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Авария случилась около 19:30 на улице Богучарской напротив дома № 1 в Советском районе у тоннеля на Тулака. По предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей. Дорогу не поделили «Лада Приора», «Митсубиси» и «Лада Гранта», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ГУ МВД. От удара пикап вылетел в дороги и повис" на бордюре.