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После ДТП в тоннеле на Тулака в Волгограде пикап заехал на бордюр

Пассажирка пострадал в массовой аварии в Волгограде.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Вчера, 27 мая, в Волгограде произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Авария случилась около 19:30 на улице Богучарской напротив дома № 1 в Советском районе у тоннеля на Тулака. По предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей. Дорогу не поделили «Лада Приора», «Митсубиси» и «Лада Гранта», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ГУ МВД. От удара пикап вылетел в дороги и повис" на бордюре.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Ее увезли в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины аварии, а также степень вины каждого из участников.