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Детский омбудсмен рассказала об убийстве четверых подростков в Байкальске

Татьяна Афанасьева прокомментировала трагедию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала жуткую трагедию, произошедшую в Байкальске ночью 28 мая 2025 года. Напомним, подростки собрались для празднования дня рождения, но в какой-то момент один из гостей, 17-летний парень, схватил нож… В итоге погибло четыре человека, еще четверо попали в больницу, сейчас переведены в Иркутске для дальнейшего лечения. Нападавший, совершив преступление, поджег дом, где и погиб.

— Я выехала в Байкальск, чтобы лично на месте выяснить все обстоятельства происшествия, установить, насколько полно и оперативно оказывается помощь пострадавшим. По предварительным данным ребята на профилактических учетах не состояли. Сейчас главное — поддержка пострадавших детей, их семей и установление всех причин и условий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших детей, — написала в сети Татьяна Афанасьева.

В это время корреспонденту КП-Иркутск удалось узнать, что известно о нападавшем.