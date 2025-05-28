Детский омбудсмен рассказала об убийстве четверых подростков в Байкальске

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала жуткую трагедию, произошедшую в Байкальске ночью 28 мая 2025 года. Напомним, подростки собрались для празднования дня рождения, но в какой-то момент один из гостей, 17-летний парень, схватил нож… В итоге погибло четыре человека, еще четверо попали в больницу, сейчас переведены в Иркутске для дальнейшего лечения. Нападавший, совершив преступление, поджег дом, где и погиб.