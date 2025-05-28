В Башкирии 53-летний мужчина погиб за рулем «Лады»

В Архангельском районе Башкирии произошла смертельная авария. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 53-летний мужчина за рулем «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на бок. От полученных тяжелых травм водитель умер до приезда скорой.
По факту ДТП начато разбирательство.
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