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В Башкирии 53-летний мужчина погиб за рулем «Лады»

На трассе в Башкирии насмерть разбился водитель отечественной легковушки.

Источник: Комсомольская правда

В Архангельском районе Башкирии произошла смертельная авария. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 53-летний мужчина за рулем «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на бок. От полученных тяжелых травм водитель умер до приезда скорой.

По факту ДТП начато разбирательство.

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