В полиции сообщили возраст раненых в ДТП под Воронежем с автобусом и двумя грузовиками

В полиции сообщили некоторые подробности ДТП, случившемуся во вторник, 27 мая, в Рамонском районе, в которое попали автобус «МАН» и грузовики «Донг Фенг» и «КамАЗ». В частности, стал известен возраст пострадавших в нем людей.
В больницу попали 61-летний житель Липецкого района, руливший «МАНом», и 37-летний шофер «Донг Фенга», житель Россошанского района. Также в аварии пострадали по уточненным данным 13 пассажиров в возрасте от 17 до 62 лет. Все они попали в больницу.
Грузовик «Донг Фенг» после аварии. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
По поводу ДТП возбудили два уголовных дела. В полиции по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». А в Следственном комитете по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В СК дело поставил на контроль руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
Напомним, 27 мая в 14.50 в Рамонском районе на 481 километре трассы «Дон» водитель автобуса, ехавшего из Ельца в Воронеж, врезался в находившийся впереди грузовик «Донг Фенг», тот в свою очередь по инерции столкнулся с «КамАЗом».