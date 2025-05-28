В полиции сообщили возраст раненых в ДТП под Воронежем с автобусом и двумя грузовиками

В больницу попали 61-летний житель Липецкого района, руливший «МАНом», и 37-летний шофер «Донг Фенга», житель Россошанского района. Также в аварии пострадали по уточненным данным 13 пассажиров в возрасте от 17 до 62 лет. Все они попали в больницу.