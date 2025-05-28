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В Гомеле девушка с парнем могут сесть на 20 лет за две недели работы по объявлению в интернете

В Гомеле парень с девушкой могут получить 20 лет за две недели работы.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле 29-летний парень и его 26-летняя девушка могут сесть на 20 лет за две недели работы, сообщили в МВД.

Так, пара откликнулась на объявление о работе на наркомаркет, став его оптово-розничными курьерами. Фигуранты фасовали психотроп на более мелкие партии и раскладывали их по тайникам в черте областного центра. До задержания с поличным парочка проработала на преступников примерно две недели.

При обыске сотрудниками наркоконтроля Гомельщины у них было обнаружено и изъято более килограмма особо опасного наркотика.

Расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 20 лет заключения. Задержанная гомельчанка ранее уже был судима за аналогичное наркопреступление.

Еще гендиректор-иностранец был задержан в Беларуси с опасным грузом для тайника.

И СК сообщил, что на бетонном заводе в Гомеле во время ЧП погиб водитель цементовоза: «Произошел разрыв шва цистерны».