В Гомеле девушка с парнем могут сесть на 20 лет за две недели работы по объявлению в интернете

Так, пара откликнулась на объявление о работе на наркомаркет, став его оптово-розничными курьерами. Фигуранты фасовали психотроп на более мелкие партии и раскладывали их по тайникам в черте областного центра. До задержания с поличным парочка проработала на преступников примерно две недели.