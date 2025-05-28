В Златоусте директор УК попал под следствие за растрату 20 млн рублей

В Златоусте директора ООО УК «ЗлатСитиСервис» подозревают в растрате порядка 20 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Предварительно установлено, что 50-летний директор с сентября 2023 года по май 2025 года получал от собственников квартир деньги за услуги ресурсоснабжающих организаций и общедомовые нужды и путем растраты похитил около 19,5 миллионов рублей. Ущерб оценили в особо крупном размере.
Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники прокуратуры и оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Идет следствие по уголовному делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования контролирует прокуратура Челябинской области, сообщили в надзорном ведомстве.