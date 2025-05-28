В Златоусте директор УК попал под следствие за растрату 20 млн рублей

Предварительно установлено, что 50-летний директор с сентября 2023 года по май 2025 года получал от собственников квартир деньги за услуги ресурсоснабжающих организаций и общедомовые нужды и путем растраты похитил около 19,5 миллионов рублей. Ущерб оценили в особо крупном размере.