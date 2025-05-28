В Волгограде арестовали отца футболиста, ударившего чужого ребенка на матче ЮФЛ

В Волгограде на сутки арестовали отца одного из юных футболистов «Школы Слуцкого», который ударил ребенка из команды соперника на матче ЮФЛ Юг 25 мая. Также ему на год запретили посещать места проведения спортивных соревнований, сообщает пресс-служба судов Волгоградской области. Напомним, ранее по этому делу начала проверку полиция, на агрессора составили протокол за неспортивное поведение.
Все происходило в минувшее воскресенье на поле ВГАФК у «Волгоград Арены», где команда «Школы Леонида Слуцкого» принимала «Волгарь». В разгар матча у юных футболистов эмоции зашкалили, начала драка. Кого-то повалили на газон. Родители, тренерский штаб высыпали на поле разнимать драку. Один из них переусердствовал: на кадрах видно, как родитель ребенка волгоградской команды заехал по уху ребенку из «Волгаря» и растолкал других людей. Наказание Магомеду М. определил Центральный районный суд, где он не стал отрицать свою вину.
В суде уточнили, что решение суда еще не вступило в силу.