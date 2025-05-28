В Волгограде арестовали отца футболиста, ударившего чужого ребенка на матче ЮФЛ

Все происходило в минувшее воскресенье на поле ВГАФК у «Волгоград Арены», где команда «Школы Леонида Слуцкого» принимала «Волгарь». В разгар матча у юных футболистов эмоции зашкалили, начала драка. Кого-то повалили на газон. Родители, тренерский штаб высыпали на поле разнимать драку. Один из них переусердствовал: на кадрах видно, как родитель ребенка волгоградской команды заехал по уху ребенку из «Волгаря» и растолкал других людей. Наказание Магомеду М. определил Центральный районный суд, где он не стал отрицать свою вину.