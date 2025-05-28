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Упавшую с моста в Приозерском районе бетономешалку достали эвакуаторами

Удалось деблокировать ранее скончавшегося водителя.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Упавшую с моста в Приозерском районе бетономешалку достали эвакуаторами, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Авария произошла 27 мая на автодороге Коробицыно-Светлое. Мужчина за рулем МАН не справился с управлением, упал в реку и опрокинулся. Погиб водитель.

Извлечение транспортного средства провели утром 28 мая. Удалось деблокировать ранее скончавшегося водителя.

«Тело передали сотрудникам полиции», — сказали в пресс-службе.

Напомним, также стражи порядка изучают детали смертельного ДТП с рабочим автобусом под Кингисеппом.