Упавшую с моста в Приозерском районе бетономешалку достали эвакуаторами, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Авария произошла 27 мая на автодороге Коробицыно-Светлое. Мужчина за рулем МАН не справился с управлением, упал в реку и опрокинулся. Погиб водитель.
Извлечение транспортного средства провели утром 28 мая. Удалось деблокировать ранее скончавшегося водителя.
«Тело передали сотрудникам полиции», — сказали в пресс-службе.
Напомним, также стражи порядка изучают детали смертельного ДТП с рабочим автобусом под Кингисеппом.