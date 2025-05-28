Убитым в Байкальске подросткам было от 13 до 16 лет

Стало известно, сколько лет было погибшим во время празднования дня рождения подросткам. Напомним, трагедия произошла ночью 28 мая 2025 года в Байкальске. 17-летний парень схватил нож и расправился с четырьмя людьми, еще четыре человека получили травмы — сейчас переведены в больницу Иркутска для дальнейшего лечения. После преступления нападавший поджег дом, где и погиб сам.
Как сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации, среди убитых — 16-летняя девушка и трое школьников в возрасте от 13 до 14 лет. Среди пострадавших — две девушки, им по 14−15 лет, а также двое парней того же возраста.
Сейчас следователи и прокуроры разбираются в обстоятельствах произошедшего, заведено уголовное дело. В это время губернатор пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка.