Убитым в Байкальске подросткам было от 13 до 16 лет

Стало известно, сколько лет было погибшим во время празднования дня рождения подросткам. Напомним, трагедия произошла ночью 28 мая 2025 года в Байкальске. 17-летний парень схватил нож и расправился с четырьмя людьми, еще четыре человека получили травмы — сейчас переведены в больницу Иркутска для дальнейшего лечения. После преступления нападавший поджег дом, где и погиб сам.