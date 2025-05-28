Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво растёт количество задержанных рейсов в Калининградскую область и из неё

Отменено несколько самолётов в Москву.

Источник: Аргументы и факты

В Храброво растёт количество отменённых рейсов в область и из неё. Об этом говорят данные онлайн-табло калининградского аэропорта в среду, 28 мая.

Отменили вылет четырёх самолётов в Москву. Аналогичная картина наблюдается и в графе «прилёт».

Вовремя не могут вылететь из Калининграда рейсы в Москву (три самолёта), Оренбург, Санкт-Петербург, Минск и Шарм-эш-Шейх. Задерживается прибытие самолётов из столицы (семь бортов), Оренбурга, Санкт-Петербурга (три), Шарм-эш-Шейха (два самолёта) и Минска.

Воздушное пространство в столичных аэропортах ограничили из-за ударов беспилотников.