В Храброво растёт количество задержанных рейсов в Калининградскую область и из неё

Вовремя не могут вылететь из Калининграда рейсы в Москву (три самолёта), Оренбург, Санкт-Петербург, Минск и Шарм-эш-Шейх. Задерживается прибытие самолётов из столицы (семь бортов), Оренбурга, Санкт-Петербурга (три), Шарм-эш-Шейха (два самолёта) и Минска.