В Храброво растёт количество задержанных рейсов в Калининградскую область и из неё

В Храброво растёт количество отменённых рейсов в область и из неё. Об этом говорят данные онлайн-табло калининградского аэропорта в среду, 28 мая.
Отменили вылет четырёх самолётов в Москву. Аналогичная картина наблюдается и в графе «прилёт».
Вовремя не могут вылететь из Калининграда рейсы в Москву (три самолёта), Оренбург, Санкт-Петербург, Минск и Шарм-эш-Шейх. Задерживается прибытие самолётов из столицы (семь бортов), Оренбурга, Санкт-Петербурга (три), Шарм-эш-Шейха (два самолёта) и Минска.
Воздушное пространство в столичных аэропортах ограничили из-за ударов беспилотников.