Двум неонацистам из Красноярска дали реальные сроки за избиение на камеру антифашистов

В Красноярске вынесли приговор двум 24-летним праворадикалам, избивавшим сторонников антифашистской идеологии. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Все началось в январе прошлого года, когда друзья-неонацисты гуляли по красноярскому ТЦ «Евразия». Там они заметили двух подростков, на одежде которых были нашивки с антифашистской символикой. Компания пригласила своего 16-летнего приятеля и напала на сторонников противоположной идеологии.
Парни нанесли подросткам несколько ударов ногами по голове и телу, затем заставили их снять субкультурные элементы одежды. Процесс они снимали на видео.
Спустя несколько дней ситуация повторилась вблизи ресторана на проспекте Мира. Жертвами праворадикалов стали ещё пять красноярцев — поводом была всё та же идеологическая ненависть, возникшая из-за нашивок.
Один из подсудимых вину не признал. Он считает, что его оговорили «из-за идеологических взглядов». Второй раскаялся в содеянном.
«С июня 2013 года я придерживаюсь праворадикальной идеологии. Я крайне негативно отношусь к тем, кто придерживается идеологии антифашизма и скинхедам. Мы хотели противопоставить себя», — пояснил он.
Суд признал подельников виновными в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Один получил наказание в виде 6 лет колонии общего режима, другой — 7 лет строгого.