Двум неонацистам из Красноярска дали реальные сроки за избиение на камеру антифашистов

Все началось в январе прошлого года, когда друзья-неонацисты гуляли по красноярскому ТЦ «Евразия». Там они заметили двух подростков, на одежде которых были нашивки с антифашистской символикой. Компания пригласила своего 16-летнего приятеля и напала на сторонников противоположной идеологии.