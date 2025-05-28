Мама погибшего ребенка-инвалида из Башкирии просит отправить дело на новое расследование

Раиса Гайфуллина четвертый год доказывает, что ее сына Эрнеста убили в стенах социального учреждения. В рамках расследования уголовного дела о гибели 12-летнего мальчика прибегли даже к эксгумации его останков. В своем видеообращении на имя Президента, она обвиняет в убийстве и сокрытии следов преступления целый ряд должностных лиц, в том числе, из следственных и надзорных органов, из администрации самого интерната, а также судебно-медицинского эксперта в Туймазах.