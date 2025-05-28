Мама погибшего ребенка-инвалида из Башкирии просит отправить дело на новое расследование

Накануне жительница Башкирии Раиса Гайфуллина записала и опубликовала видеообращение в адрес президента России Владимира Путина. Женщина просит главу государства вмешаться в ситуацию с расследованием уголовного дела о гибели ее ребенка. Ранее «КП-Уфа» подробно писала об этом жуткой истории, произошедшей в январе 2022 года в Серафимовском интернате для детей инвалидов в Туймазинском районе.
Раиса Гайфуллина четвертый год доказывает, что ее сына Эрнеста убили в стенах социального учреждения. В рамках расследования уголовного дела о гибели 12-летнего мальчика прибегли даже к эксгумации его останков. В своем видеообращении на имя Президента, она обвиняет в убийстве и сокрытии следов преступления целый ряд должностных лиц, в том числе, из следственных и надзорных органов, из администрации самого интерната, а также судебно-медицинского эксперта в Туймазах.
Историю о гибели 12-летнего Эрнеста и борьбе его мамы за справедливость на протяжении трех лет можно почитать здесь.
Накануне по уголовному делу о гибели ребенка Туймазинский районный суд вынес решение, но им мама не довольна. Раиса Гайфуллина требует направить дело на новое расследование и считает, что суд проигнорировал важные доказательства, а показания свидетелей были сфабрикованы. Она хочет, чтобы виновные в смерти ее сына Эрнеста были наказаны, а само дело переквалифицировали на убийство. Сейчас же его рассматривают как причинение смерти по неосторожности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.