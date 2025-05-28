Семь лесных пожаров тушат в Иркутской области

Грозы стали причиной возникновения семи лесных пожаров в Иркутской области. Огонь распространился на 961,1 гектара, затронув Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский, Катангский, Киренский и Усть-Удинский районы. Три пожара уже потушены. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, сейчас признаки пожара наблюдаются и в Бодайбинском районе.
— Задымление связано с высокой горимостью лесов в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Лесных пожаров в самом районе не зарегистрировано. Это подтверждается спутником, — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
В тушении пожаров участвуют 223 спасателя с привлечением семи единиц техники. Также мониторинг лесов вели три самолета Ан-2 и четыре легкомоторных воздушных судна. Для тушения привлекали вертолеты Ми-8.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии из-за лесного пожара эвакуировали 91 человека.