Семь лесных пожаров тушат в Иркутской области

Грозы стали причиной возникновения семи лесных пожаров в Иркутской области. Огонь распространился на 961,1 гектара, затронув Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский, Катангский, Киренский и Усть-Удинский районы. Три пожара уже потушены. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, сейчас признаки пожара наблюдаются и в Бодайбинском районе.