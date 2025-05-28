Обман на миллион: омичка отдала всё лжеброкерам

Как сообщили в УМВД по Омской области, в марте студентка разместила свои контакты на нескольких сайтах в поисках удалённой работы. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся брокером. Он пообещал быструю прибыль от вложений в криптовалюту. Сначала девушка перевела 500 рублей для «запуска инвестиционного счёта», затем взяла потребительский кредит на 40 тысяч. В специальной программе она видела, как якобы растёт её доход, что укрепило доверие к аферисту.