Обман на миллион: омичка отдала всё лжеброкерам

В Омске возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере», жертвой которого стала 20-летняя студентка одного из колледжей. Девушка пыталась заработать на инвестициях в криптовалюту и потеряла более 1,5 миллиона рублей, включая заемные средства, оформленные под залог единственного жилья.
Как сообщили в УМВД по Омской области, в марте студентка разместила свои контакты на нескольких сайтах в поисках удалённой работы. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся брокером. Он пообещал быструю прибыль от вложений в криптовалюту. Сначала девушка перевела 500 рублей для «запуска инвестиционного счёта», затем взяла потребительский кредит на 40 тысяч. В специальной программе она видела, как якобы растёт её доход, что укрепило доверие к аферисту.
Когда студентка захотела вывести деньги, начались сложности: для вывода якобы требовалось оплатить комиссию в размере 50% от «прибыли» и подключить новых «доверенных лиц». На помощь пришёл её отчим, оформивший кредит в 600 тысяч рублей. Однако мошенники не признали его «надёжным партнёром». Тогда девушка оформила ещё один кредит — на миллион рублей — уже под залог своей квартиры.
Злоумышленники утверждали, что на её счёте находится более 79 тысяч долларов, но для окончательного вывода требовался ещё один платёж. После этого омичка осознала, что стала жертвой схемы, и обратилась в полицию.