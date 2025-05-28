Челябинец сжег машину в Ленинском районе, но был задержан полицией

«Благодаря слаженной и оперативной работе, профессиональным и грамотным действиям сотрудников уголовного розыска, личность предполагаемого подозреваемого была установлена. Вскоре он был задержан. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Предварительно, мотивом совершенного преступления стала личная неприязнь», — говорится в сообщении.