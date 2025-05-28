Челябинец сжег машину в Ленинском районе, но был задержан полицией

В полицию Ленинского района Челябинска поступило сообщение о возгорании во дворе дома по улице Агалакова автомобиля «Киа Спектра». Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, она принадлежала 54-летнему мужчине.
Полицейские установили, что машину кто-то поджег. Сумма причиненного ущерба — более 300 тысяч рублей.
«Благодаря слаженной и оперативной работе, профессиональным и грамотным действиям сотрудников уголовного розыска, личность предполагаемого подозреваемого была установлена. Вскоре он был задержан. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Предварительно, мотивом совершенного преступления стала личная неприязнь», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.