Лесной пожар у населённого пункта в Верхнебуреинском районе локализован

— Большая площадь пожара связана с неблагоприятными погодными условиями — ветреной погодой, осложняющей оперативную ликвидацию огня. Учитывая это, группировка сил сегодня была усилена дополнительно направленными специалистами из ДВ авиабазы. Обстановка находится под постоянным контролем. В случае ее ухудшения будут привлечены силы и средства, находящиеся в готовности, — проинформировал и. о. начальника КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» Егор Домрачев.