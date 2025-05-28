Лесной пожар у населённого пункта в Верхнебуреинском районе локализован

Возгорание отходов лесопиления на территории лесопильного завода в Этыркэне Верхнебуреинского района локализовано. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», с ночи здесь работали специалисты, техника, не допуская угрозу поселению.
— На тушение привлечены 2 пожарные автоцистерны, трактор-манипулятор и пожарный поезд, задействовано более 15 человек личного состава. Пожар локализован, проводится разборка склада отходов и их проливка. Угрозы поселению нет, — прокомментировали в комитете правительства края по гражданской защите.
Огонь сюда перекинул ветер, ведь в нескольких километрах от поселения действует крупный и сложный пожар, площадь которого превышает 1 тысячу га. Причиной его специалисты рассматривают переход огня с полосы отвода железной дороги.
— Большая площадь пожара связана с неблагоприятными погодными условиями — ветреной погодой, осложняющей оперативную ликвидацию огня. Учитывая это, группировка сил сегодня была усилена дополнительно направленными специалистами из ДВ авиабазы. Обстановка находится под постоянным контролем. В случае ее ухудшения будут привлечены силы и средства, находящиеся в готовности, — проинформировал и. о. начальника КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» Егор Домрачев.
Сейчас к тушению привлекли 20 специалистов лесопожарных формирований и 3 единицы специализированной техники.
Это не единственный лесной пожар, действующий в крае. Еще один зарегистрирован в этом же Верхнебуреинском районе — северо-западнее села Согда на площади 1 га. Третий — в Ульчском районе, юго-западнее села Богородское, площадью 175 га.
На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 38 лесничествах из 40, в 15 муниципальных районах и округах края действует особый противопожарный режим. На территории Хабаровского района введен режим чрезвычайной ситуации.