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В 2026 году жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в марте и мае

Названы даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты Башкирии вынесло на общественное обсуждение проект установления дат главных мусульманских праздников. Согласно предложению ведомства, в 2026 году Ураза-байрам планируется отмечать 20 марта (пятница), а Курбан-байрам — 27 мая (среда).

В республике эти религиозные праздники традиционно объявлены официальными выходными днями.

Окончательное решение по датам будет принято правительством региона после завершения процедуры общественных обсуждений.

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