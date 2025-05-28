В 2026 году жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в марте и мае

Министерство труда и социальной защиты Башкирии вынесло на общественное обсуждение проект установления дат главных мусульманских праздников. Согласно предложению ведомства, в 2026 году Ураза-байрам планируется отмечать 20 марта (пятница), а Курбан-байрам — 27 мая (среда).
В республике эти религиозные праздники традиционно объявлены официальными выходными днями.
Окончательное решение по датам будет принято правительством региона после завершения процедуры общественных обсуждений.
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