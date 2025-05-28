В Новосибирской области сошёл с рельсов маневровый тепловоз

Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода маневрового тепловоза с железнодорожного пути на территории Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл сегодня около 9:10 утра во время маневровых работ на путях необщего пользования, принадлежащих эксплуатационному локомотивному депо Новосибирск. Участок расположен вблизи станции Инская Западно-Сибирской железной дороги.
В результате происшествия с рельсов сошёл тепловоз. Причины и обстоятельства устанавливаются, движение поездов по основным маршрутам не пострадало — задержек не зафиксировано.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для оценки соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.