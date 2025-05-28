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40-летний мужчина на моноколесе влетел в иномарку с женщиной за рулем в Самаре

ДТП произошло в среду утром в Кировском районе города. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

ДТП произошло в среду утром в Кировском районе города. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

В региональном главке объяснили: 40-летний мужчина на моноколесе Begode Master ехал по 18-му километру Московского шоссе. Около спортшколы № 2 врезался в Hyundai Solaris. За рулем легковушки была 48-летняя женщина.

После столкновения владельца первого транспорта госпитализировали. Полицейские организовали проверку. А в Тольятти утром 28 мая случилось смертельное ДТП с автокраном и «четырнадцатой».

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