Раненная в Байкальске девочка рассказала подробности об убийстве 4 детей

Одна из девочек, выжившая после вечеринки в Байкальске, рассказала подробности о трагедии взрослой соседке по СНТ, с которой пообщался корреспондент irk.aif.ru. Женщина уточнила, что школьница Вероника (имя изменено — прим. ред.) прибежала к ней за помощью ночью, когда увидела припаркованную у ее дачи машину и поняла, что в доме есть люди.
Как рассказала девочка, нападавший бросился на нее, но ее подруга закрыла Нику собой. Принявшая на себя удар школьница погибла, а раненая Вероника притворилась мертвой, и это спасло ей жизнь.
«Тогда этот мальчик подошёл и накрыл их одеялом с головой, решил, что убил обеих. Когда парень вышел, Ника осторожно встала и убежала из дома. А что касается спасшихся, то они не уехали, а ночевали в другом домике», — рассказала корреспонденту irk.aif.ru женщина.
Напомним, трагедия случилась в ночь на 28 мая после того, как компания подростков собралась на даче отметить день рождения одной из школьниц. Девочке 27 мая исполнилось 15 лет, она выжила, так как уехала до ЧП. По одной из версий, пять школьников отправились вечером по домам, по словам соседей, они ночевали в этом же СНТ, но в другом доме.
Ночью 17-летний юноша напал на друзей, которые остались ночевать на его даче, он убил четверых детей, ранил еще четверых. После этого парень устроил пожар и, по версии СК, сам не смог выбраться из горящего здания. Он тоже погиб.
Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура.
Эксклюзивные подробности о нападавшем мы рассказали здесь, кадры с места трагедии — в этом материале.