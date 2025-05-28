Раненная в Байкальске девочка рассказала подробности об убийстве 4 детей

Напомним, трагедия случилась в ночь на 28 мая после того, как компания подростков собралась на даче отметить день рождения одной из школьниц. Девочке 27 мая исполнилось 15 лет, она выжила, так как уехала до ЧП. По одной из версий, пять школьников отправились вечером по домам, по словам соседей, они ночевали в этом же СНТ, но в другом доме.