На Куршской косе ликвидировали возгорание

Национальный парк напоминает, что на его территории с 15 марта 2025 года введен пожароопасный период. Любое возгорание может привести к серьезным последствиям, поскольку постоянный ветер способствует моментальному распространению огня, может начаться верховой пожар самой сложной степени тушения. «Подобной силы пожар разгорелся вблизи пос. Морское в июле 2014 года — его последствия устраняются до сих пор», — отметили в национальном парке. Кроме того, пожары приводят к гибели редких и ценных пород растений, а также фауны Калининградской области.