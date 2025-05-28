Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростков в Байкальске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростков в Иркутской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Глава Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования и установленных фактах.
В городе Байкальске Иркутской области четверо подростков были убиты сверстником во время празднования дня рождения. Нападавший скончался в результате пожара, который сам устроил после нападения. Еще четверо подростков получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.