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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростков в Байкальске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростков в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростков в Иркутской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Глава Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования и установленных фактах.

В городе Байкальске Иркутской области четверо подростков были убиты сверстником во время празднования дня рождения. Нападавший скончался в результате пожара, который сам устроил после нападения. Еще четверо подростков получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.