Женщина на Hyundai Solaris сбила 7-летнего ребенка в Самаре днем 27 мая

Это случилось во вторник. Мальчику потребовалась медпомощь. Подробностями поделились представители регионального главка.
35-летняя женщина на Hyundai Solaris следовала по внутридворовому проезду от улицы Аэродромной в сторону Партизанской. По дороге под ее колеса попал 7-летний ребенок.
Ему рекомендовали пройти амбулаторное лечение. Всего 27 мая в губернии зарегистрировали девять ДТП с 11 пострадавшими и тремя погибшими. Выявили 390 нарушений ПДД. А сегодня в Самаре мужчина на моноколесе влетел в авто той же марки.
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