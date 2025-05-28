Женщина на Hyundai Solaris сбила 7-летнего ребенка в Самаре днем 27 мая

Ему рекомендовали пройти амбулаторное лечение. Всего 27 мая в губернии зарегистрировали девять ДТП с 11 пострадавшими и тремя погибшими. Выявили 390 нарушений ПДД. А сегодня в Самаре мужчина на моноколесе влетел в авто той же марки.