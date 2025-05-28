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Рейс, на котором скончалась пассажирка с Урала, приземлился в Сочи

Рейс Екатеринбург-Сочи продолжил следование после смерти пассажирки.

Источник: Комсомольская правда

Рейс N4−504, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вылетел из аэропорта Актобе 27 мая в 14:50 (по Екатеринбургу) после аварийной посадки. Самолет сел из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Когда у 42-летней пассажирки ухудшилось состояние, экипаж приступил к оказанию неотложной помощи, но женщину спасти не удалось. В итоге рейс приземлился в международном аэропорту Актобе.

Источник рассказал «КП-Екатеринбург», что стюардессы пытались помочь пассажирке, однако на борту не было необходимого медоборудования.

— Медработники передают, что у пассажирки был тромбоз. Будет проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, — уточнил собеседник.

Рейс успешно приземлился в Сочи 27 мая.