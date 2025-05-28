Рейс, на котором скончалась пассажирка с Урала, приземлился в Сочи

Рейс N4−504, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вылетел из аэропорта Актобе 27 мая в 14:50 (по Екатеринбургу) после аварийной посадки. Самолет сел из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе авиакомпании Nordwind.
Когда у 42-летней пассажирки ухудшилось состояние, экипаж приступил к оказанию неотложной помощи, но женщину спасти не удалось. В итоге рейс приземлился в международном аэропорту Актобе.
Источник рассказал «КП-Екатеринбург», что стюардессы пытались помочь пассажирке, однако на борту не было необходимого медоборудования.
— Медработники передают, что у пассажирки был тромбоз. Будет проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, — уточнил собеседник.
Рейс успешно приземлился в Сочи 27 мая.