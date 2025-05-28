Трехмесячный младенец из Башкирии перенесет пересадку костного мозга

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о подготовке к уникальной медицинской процедуре — пересадке костного мозга трехмесячному младенцу. У малыша диагностирована экстракраниальная рабдоидная опухоль шеи. На данный момент ребенок уже прошел два курса химиотерапевтического лечения.
Специалисты Республиканского центра детской онкологии и гематологии в настоящее время проводят подготовку к предстоящей трансплантации, для этого из крови ребенка извлекли стволовые клетки.
— Это самый юный пациент в практике центра, которому выполняют подобную процедуру. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, что позволяет продолжить лечение, — заключили в минздраве.
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