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Трехмесячный младенец из Башкирии перенесет пересадку костного мозга

В Башкирии трехмесячному малышу проведут пересадку костного мозга.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о подготовке к уникальной медицинской процедуре — пересадке костного мозга трехмесячному младенцу. У малыша диагностирована экстракраниальная рабдоидная опухоль шеи. На данный момент ребенок уже прошел два курса химиотерапевтического лечения.

Специалисты Республиканского центра детской онкологии и гематологии в настоящее время проводят подготовку к предстоящей трансплантации, для этого из крови ребенка извлекли стволовые клетки.

— Это самый юный пациент в практике центра, которому выполняют подобную процедуру. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, что позволяет продолжить лечение, — заключили в минздраве.

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