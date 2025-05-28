Игорь Кобзев поручил оказать помощь родным погибших и пострадавших детей в Байкальске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил оказать помощь родным и близким погибших и пострадавших подростков в результате трагедии в одном из СНТ в Байкальске. Глава Приангарья добавил, что необходимо организовать работу психологов центра профилактики, реабилитации и коррекции с одноклассниками, учителями и родителями. Кроме того, Игорь Кобзев поручил провести собрание с родителями учеников школы, организовать индивидуальную работу с семьями, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
По информации министра образования региона Максима Парфенова, сегодня днем, 28 мая, состоится общешкольное родительское собрание, и чуть позже будет проведено собрание с классными руководителями трех байкальских школ.
«Максимально нужно охватить всех участников образовательных отношений города Байкальска. В понедельник и вторник проведем областное совещание директоров школ и областное родительское собрание, на этот момент уже будут понятны предварительные причинно-следственные связи по всему случившемуся. Ситуация нестандартная. Дети были объединены непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс. И здесь возникают вопросы, связанные на перспективу сегодняшнего дня, по поводу летней занятости детей в области. Трагедия — пример того, как свободное времяпровождение может негативно сказаться на жизни детей», — сказал Максим Парфенов.
Он добавил, что уже обсуждалось возможное оказание санаторно-курортного лечения пострадавшим детям, братьям и сестрам участников трагедии. Известно, что некоторые дети, присутствующие на празднике, были из многодетных семей, добавил глава Минобра региона.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, минувшей ночью в частном доме в одном из СНТ находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом, в результате чего четверо подростков скончались на месте и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение.