Игорь Кобзев поручил оказать помощь родным погибших и пострадавших детей в Байкальске

«Максимально нужно охватить всех участников образовательных отношений города Байкальска. В понедельник и вторник проведем областное совещание директоров школ и областное родительское собрание, на этот момент уже будут понятны предварительные причинно-следственные связи по всему случившемуся. Ситуация нестандартная. Дети были объединены непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс. И здесь возникают вопросы, связанные на перспективу сегодняшнего дня, по поводу летней занятости детей в области. Трагедия — пример того, как свободное времяпровождение может негативно сказаться на жизни детей», — сказал Максим Парфенов.