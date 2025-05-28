В Самарской области подросток на питбайке потерял управление и опрокинулся

Авария случилась во вторник днем в Красноармейском районе губернии. 15-летнего парня отвезли в медучреждение, уточнили в региональном ГУ МВД.
Подросток из Волжского муниципалитета ехал на питбайке Kayo TT140 KRZ в мотошлеме с Самары в сторону села Красноармейское. По пути потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся.
Далее его привезли в хирургическое отделение местной больницы. Информацию о происшествии в комиссию по делам несовершеннолетних. В тот же день женщина в областном центре женщина Hyundai Solaris сбила 7-летнего ребенка.
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