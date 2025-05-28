Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области подросток на питбайке потерял управление и опрокинулся

Авария случилась во вторник днем в Красноармейском районе губернии.

Авария случилась во вторник днем в Красноармейском районе губернии. 15-летнего парня отвезли в медучреждение, уточнили в региональном ГУ МВД.

Подросток из Волжского муниципалитета ехал на питбайке Kayo TT140 KRZ в мотошлеме с Самары в сторону села Красноармейское. По пути потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся.

Далее его привезли в хирургическое отделение местной больницы. Информацию о происшествии в комиссию по делам несовершеннолетних. В тот же день женщина в областном центре женщина Hyundai Solaris сбила 7-летнего ребенка.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!