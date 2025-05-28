Житель Прикамья избил соседа-инвалида битой за крики и музыку по ночам

Житель Пермского края избил 33-летнего соседа-инвалида бейсбольной битой за крики и музыку по ночам, сообщает краевое ГУ МВД.
Инцидент произошёл в Краснокамском округе. 34-летний местный житель поселился вместе с семьей в дуплексе с двумя жилыми секциями. Его соседом стал 33-летний инвалид, постоянно собирающий у себя компании пьяных друзей. Во время посиделок гости громко включали музыку, выпивали и ругались матом. Пытаясь защититься от шума, мужчина приходил к соседу и просил его вести себя тише, а также предлагал помочь с установкой шумоизоляции.
В один из дней, после шумной ночи, 34-летний сосед не выдержал и решил еще раз сходить к соседу. Мужчина взял бейсбольную биту и пришел в гости, застав на месте одного из гостей, с которыми его сверстник продолжал выпивать.
«Увидев мужчину с битой, гость убежал, а сам хозяин, не обращая внимания на соседа, продолжил распивать алкоголь. Разозлившись, обвиняемый несколько раз ударил битой мужчину в область плеча, а потом еще кулаком по телу», — рассказывает ГУ МВД Пермского края.
В больнице у пострадавшего нашли оскольчатый перелом шейки левого плеча, а в отношении его соседа возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
После задержания нападавший дал признательные показания. В мае 2025 года уголовное дело было расследовано и передано в суд для рассмотрения.