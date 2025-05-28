Житель Прикамья избил соседа-инвалида битой за крики и музыку по ночам

Инцидент произошёл в Краснокамском округе. 34-летний местный житель поселился вместе с семьей в дуплексе с двумя жилыми секциями. Его соседом стал 33-летний инвалид, постоянно собирающий у себя компании пьяных друзей. Во время посиделок гости громко включали музыку, выпивали и ругались матом. Пытаясь защититься от шума, мужчина приходил к соседу и просил его вести себя тише, а также предлагал помочь с установкой шумоизоляции.