В Самаре жители жалуются на опасные колодцы посреди дороги

«Чернореченскую, 38 и Спортивную отправим на проверку — нужно понять, наши или нет. Ливневки мы не обслуживаем. На балансе СКС находится около 70000 колодцев, они регулярно проверяются. При выявлении неисправных берем в работу», — ответили в компании.