В Самаре жители жалуются на опасные колодцы посреди дороги

Жители Самары в одном из городских чатов забили тревогу — в Ленинском районе города находятся несколько открытых колодцев. В это же время «РКС-Самара» похвастался новинкой, которая должна предотвратить падение людей в колодцы.
По словам сотрудников компании, они устанавливают специальные щиты для того, чтобы в люки никто не провалился:
«Сейчас стараемся закрывать все наши колодцы. Это спецустройство для дополнительной защиты. Постепенно планируется установить такие щиты во всех наших колодцах», — прокомментировали коммунальщики.
«В год фиксируется от 300 до 500 пропаж крышек. Замена крышек это ежедневная работа, она ведется по факту: поступает заявка об открытом колодце, бригада выезжает, проверяет, выясняют принадлежность, закрывают постоянной или временной крышкой, ставят защитное устройство», — дополнили в «РКС-Самара».
Однако, сразу несколько человек поделились своими наблюдениями в социальных сетях.
Один из провалившихся объектов — ливневка на улице Дачной между домами 24 и 28. Местные опасаются, что кто-то может провалиться.
Второй объект жалоб — два колодца на Чернореченской, 38. Их прикрыли досками и пластиковым красным ограждением. По словам жителей, ситуация тянется уже третий год.
Третий колодец провалился на Спортивной рядом с Губернским рынком. Говорят, что он находится в таком состоянии уже месяц. Вместо ремонта на люке появилась красная ограждающая стойка.
Мы запросили комментарий по поводу этих колодцев у «РКС-Самара»:
«Чернореченскую, 38 и Спортивную отправим на проверку — нужно понять, наши или нет. Ливневки мы не обслуживаем. На балансе СКС находится около 70000 колодцев, они регулярно проверяются. При выявлении неисправных берем в работу», — ответили в компании.
Также, «РКС-Самара» пояснили для жителей:
«Об открытых и сломанных колодцах необходимо сообщать в ресурсные компании напрямую. У нас для этого работает Водный сигнал: можно написать сообщение с фото и адресом на номер 89170137007».
На данный момент колодцы все еще находятся в опасном состоянии.
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