Водитель Mazda влетел в столб и отправился в больницу в Самарской области 27 мая

Происшествие произошло в среду в Похвистневе. Пострадавший автолюбитель отказался от медосвидетельствования, объяснили в региональном главке.
35-летний мужчина на Mazda 3 превысил скорость и позже потерял управление. Примерно в 13:35 врезался в опору ЛЭП. После этого водителя иномарки отвезли в медучреждение.
Также 27 мая в Красноармейском районе губернии 15-летний подросток на питбайке Kayo TT140 KRZ вылетел с проезжей части и опрокинулся. Его тоже госпитализировали.
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