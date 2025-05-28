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Водитель Mazda влетел в столб и отправился в больницу в Самарской области 27 мая

Происшествие произошло в среду в Похвистневе. Пострадавший автолюбитель отказался от медосвидетельствования.

Происшествие произошло в среду в Похвистневе. Пострадавший автолюбитель отказался от медосвидетельствования, объяснили в региональном главке.

35-летний мужчина на Mazda 3 превысил скорость и позже потерял управление. Примерно в 13:35 врезался в опору ЛЭП. После этого водителя иномарки отвезли в медучреждение.

Также 27 мая в Красноармейском районе губернии 15-летний подросток на питбайке Kayo TT140 KRZ вылетел с проезжей части и опрокинулся. Его тоже госпитализировали.

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