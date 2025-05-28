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В аэропорту «Внуково» массовые очереди после атак БПЛА

В московском аэропорту «Внуково» у входа и на стойках регистрации образовались очереди пассажиров. Причиной стало временное закрытие воздушного пространства после серии атак беспилотников. По данным Росавиации, 55 самолётов были направлены на запасные аэродромы, ещё 62 рейса отменены, а 52 задержаны более чем на два часа.

Источник: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

28 мая в московском аэропорту «Внуково» зафиксированы значительные скопления пассажиров. Как сообщает Telegram-канал Shot, длинные очереди образовались как у входа в терминал, так и непосредственно у стоек регистрации и пунктов обмена билетов.

Как прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Представитель Росавиации»: из-за временных ограничений на использование воздушного пространства 28 мая 55 самолётов были направлены на запасные аэродромы.

По данным на 10:00, в московских аэропортах из-за временных ограничений на использование воздушного пространства было отменено 62 рейса, ещё 52 отправлены с задержкой более чем на два часа.

Ранее мы сообщали, что за ночь с 27 на 28 мая над Москвой и областью были перехвачены и уничтожены 296 беспилотных летательных аппаратов.