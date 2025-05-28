В аэропорту «Внуково» массовые очереди после атак БПЛА

В московском аэропорту «Внуково» у входа и на стойках регистрации образовались очереди пассажиров. Причиной стало временное закрытие воздушного пространства после серии атак беспилотников. По данным Росавиации, 55 самолётов были направлены на запасные аэродромы, ещё 62 рейса отменены, а 52 задержаны более чем на два часа.