В аэропорту «Внуково» массовые очереди после атак БПЛА

Как прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Представитель Росавиации»: из-за временных ограничений на использование воздушного пространства 28 мая 55 самолётов были направлены на запасные аэродромы.
По данным на 10:00, в московских аэропортах из-за временных ограничений на использование воздушного пространства было отменено 62 рейса, ещё 52 отправлены с задержкой более чем на два часа.
Ранее мы сообщали, что за ночь с 27 на 28 мая над Москвой и областью были перехвачены и уничтожены 296 беспилотных летательных аппаратов.