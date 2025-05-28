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27-летнего нижегородца внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил перечень.

Список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга пополнился одним жителем Нижнего Новгорода. В перечень включили еще 29 человек, один из них — представитель столицы Приволжья.

Как стало известно, речь идет о Вадиме Алексеевиче Слинякове*. Он родился в 1998 году 25 января. Почему ведомство решило его включить в список террористов и экстремистов, не сообщается.

Также в обновленном перечне Росфинмониторинга оказались жители Ессентуков, Махачкалы, Новосибирска, Пензы, Хабаровска и других городов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Нижегородской области выявили ячейку исламистов. Деятельность уроженцев Центральной Азии курировал польский эмиссар.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.