27-летнего нижегородца внесли в список террористов и экстремистов

Список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга пополнился одним жителем Нижнего Новгорода. В перечень включили еще 29 человек, один из них — представитель столицы Приволжья.
Как стало известно, речь идет о Вадиме Алексеевиче Слинякове*. Он родился в 1998 году 25 января. Почему ведомство решило его включить в список террористов и экстремистов, не сообщается.
Также в обновленном перечне Росфинмониторинга оказались жители Ессентуков, Махачкалы, Новосибирска, Пензы, Хабаровска и других городов.
Ранее мы рассказывали о том, что в Нижегородской области выявили ячейку исламистов. Деятельность уроженцев Центральной Азии курировал польский эмиссар.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.