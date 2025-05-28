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В Набережных Челнах водитель получил ожоги при возгорании КАМАЗа у жилого дома

У мужчины обгорели лицо и ноги.

Источник: МЧС Татарстана

В Набережных Челнах 39-летний водитель получил ожоги при возгорании КАМАЗа у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Как выяснилось, на проспекте КАМАЗа загорелся припаркованный грузовик, груженный битумом. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадавший получил ожоги лица и голени I-II степени.

По словам замначальника ГУ МЧС России по республике Максима Трущина, в регионе с начала года зафиксировано 1 320 пожаров. Это на 33% больше показателя 2024 года. За это же время от огня и дыма погибли 46 человек и 47 получили различные травмы.

Напомним, названа предварительная причина пожара в казанской школе № 67. С первого взгляда специалистам было все вроде бы понятно, но есть тут какая-то странность.