В Набережных Челнах водитель получил ожоги при возгорании КАМАЗа у жилого дома

Как выяснилось, на проспекте КАМАЗа загорелся припаркованный грузовик, груженный битумом. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадавший получил ожоги лица и голени I-II степени.
По словам замначальника ГУ МЧС России по республике Максима Трущина, в регионе с начала года зафиксировано 1 320 пожаров. Это на 33% больше показателя 2024 года. За это же время от огня и дыма погибли 46 человек и 47 получили различные травмы.
Напомним, названа предварительная причина пожара в казанской школе № 67. С первого взгляда специалистам было все вроде бы понятно, но есть тут какая-то странность.