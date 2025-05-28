Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата

Задержанным оказался 52-летний россиянин, который добровольно вступил в нацбат, целями которого является осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма, а также нарушение целостности РФ и борьба, в том числе вооруженная, за «возвращение полуострова в состав Украины».