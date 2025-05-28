Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата

Задержанным оказался 52-летний россиянин, который добровольно вступил в нацбат, целями которого является осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма, а также нарушение целостности РФ и борьба, в том числе вооруженная, за «возвращение полуострова в состав Украины».
«В отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело статье “Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ”, — сказано в сообщении ФСБ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, выясняют все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины.