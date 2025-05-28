Убил двоих из ружья — в Крыму мужчину приговорили к 19 годам

«Зайдя к себе домой и взяв охотничье ружье, осужденный направился по месту жительства погибших. Дверь открыл мужчина, осужденный выстрелил в него и прошел в жилой дом, где в помещении кухни выстрелил в свою бывшую сожительницу», — сказано в сообщении республиканской прокуратуры.