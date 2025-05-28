Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убил двоих из ружья — в Крыму мужчину приговорили к 19 годам

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главка СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что в октябре 2024 года мужчина, заподозрив свою бывшую сожительницу в близких отношениях с односельчанином и будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить убийство.

«Зайдя к себе домой и взяв охотничье ружье, осужденный направился по месту жительства погибших. Дверь открыл мужчина, осужденный выстрелил в него и прошел в жилой дом, где в помещении кухни выстрелил в свою бывшую сожительницу», — сказано в сообщении республиканской прокуратуры.

От полученных травм мужчина и женщина умерли на месте. После этого фигурант попытался свести счеты с жизнью, произведя два выстрела себе в голову и туловище, добавили в Следкоме.

«Пройдя длительный курс медицинской реабилитации, обвиняемый дал признательные показания», — сказано в сообщении.

Судом мужчина признан виновным в убийстве двух лиц и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Так же выплатит 2 млн рублей морального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери.