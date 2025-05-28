Убил двоих из ружья — в Крыму мужчину приговорили к 19 годам

Установлено, что в октябре 2024 года мужчина, заподозрив свою бывшую сожительницу в близких отношениях с односельчанином и будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить убийство.
«Зайдя к себе домой и взяв охотничье ружье, осужденный направился по месту жительства погибших. Дверь открыл мужчина, осужденный выстрелил в него и прошел в жилой дом, где в помещении кухни выстрелил в свою бывшую сожительницу», — сказано в сообщении республиканской прокуратуры.
От полученных травм мужчина и женщина умерли на месте. После этого фигурант попытался свести счеты с жизнью, произведя два выстрела себе в голову и туловище, добавили в Следкоме.
«Пройдя длительный курс медицинской реабилитации, обвиняемый дал признательные показания», — сказано в сообщении.
Судом мужчина признан виновным в убийстве двух лиц и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Так же выплатит 2 млн рублей морального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в убийстве своей матери.